نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شي: مواقف الصين وتركيا تجاه أزمة أوكرانيا وقضية فلسطين متطابقة أو متشابهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان "تشابه أو تطابق" مواقف بكين وأنقرة تجاه الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت الخارجية الصينية عن شي خلال لقائه أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون أمس الخميس في أستانا: "لدى الصين وتركيا العديد من المواقف المتطابقة أو المتشابهة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا. ويجب علينا تقريب التفاعل".

كما أكد شي استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع تركيا في إطار المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجموعة العشرين