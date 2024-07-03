نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: رضا سليم يحتاج للعب أساسيًا.. وقندوسي لا يُناسب طريقة لعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جادالله نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد قندوسي لاعب الاهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، لن يكون له دورًا في الفريق الأحمر خصوصا مع كثرة لاعبي الوسط داخل الفريق.. بالإضافة إلى طريقة أفشة تختلف تماما عن قندوسي الذي يلعب في الخط الهجومي بشكل أفضل.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قندوسي كان يلعب تحت رأس الحربة وبحرية كاملة ويتحرك في اليمين واليسار والعمق على حسب المساحات، وطريقة لعب الأهلي لا يوجد له مكان فيها، لأن الأهلي يعتمد على ثلاثي في الوسط وجناحين ومهاجم".

وأضاف: "الأهلي في حاجة لرأس حربة أجبني بمواصفات معينة، أنما اللاعبين الذين سترحل على حسب رؤية كولر، على رأسهم بيرسي تاو وديانج، لكن استمرارهم أفضل حال وجود عروض لا تناسب النادي، خصوصا من الناحية المالية بحيث يستطيع استثمار المقابل المالي في دعم الفريق بلاعبين مميزين".

وواصل: "رضا سليم لاعب جيد ويحتاج فرصة أفضل، لا بد من الدفع به في خمس مباريات كأساسي، لعب في بداية الموسم وظهر بشكل جيد ولكنه ابتعد بعد الاصابة، أي لاعب يحتاج للمشاركة المستمرة".

وأتم: "مواجهتي الأهلي وبيراميدز سوف يحددان الفريق الفائز بلقب الدوري.. وأتوقع فنيا وجماهيريا وتاريخيًا فأن الأهلي أقرب للقب بنسبة 70% لـ30% بيراميدز".