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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر يركز على الأمور الانضباطية بنسبة 100% داخل غرفة ملابس الفريق.

بركات: كولر رائع في الأمور الانضباطية داخل الأهلي.. وأطالبه بهذا الأمر



وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يعمل على الأمور الانضباطية بنسبة 100% داخل غرفة ملابس الأهلي".



وأضاف: "مارسيل كولر يضحك مع اللاعبين، ولكن عندما يدرك أن هناك لاعب يفكر أو يحاول في الاعتراض علنًا أو سرًا، تكون له وقفة معه".



وتابع: "مارسيل كولر بيقرص ودن اللاعب مثلما حدث مع محمود كهربا، وبعد ذلك يعود عن هذا الموقف، ولا يتحامل على أحد اللاعبين، وهذه سياسة جيدة، وتؤدي للنجاح".



وأكمل: "كولر لا يشخصن الأمور، اللاعب يأخذ عقوبته، ثم يعود لمكانته، ولكن مكانته ستكون بناءً على مستواه في التدريبات، وإذا شعر أن اللاعب بيتدلع يتدخل ويعاقبه".



وواصل: "سياسة مارسيل كولر ناجحة مع النادي الأهلي، هو يحسم المباريات مبكرًا، ويبدأ بعد ذلك في منح الفرص لجميع اللاعبين، وهم جميعًا في حالة فنية جيدة، مثل أفشة وعمر كمال عبد الواحد".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "أريد من مارسيل كولر منح فرصة أكبر لمحمد الضاوي كريستو، هو لاعب مميز للغاية، ويستطيع أن يفيد الأهلي كثيرًا، ولكنه مبتعد عن المشاركة في المباريات".

