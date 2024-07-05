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أحمد جودة - القاهرة -



علق الإعلامي عبد الناصر زيدان على ردود الأفعال بشأن حلقة النقاد الرياضيين في أول أمس، مشيرا إلى أنه لن يلتفت تجاه الذباب الإلكتروني.

عبد الناصر زيدان يرد بقوة على ردود الأفعال حول حلقة النقاد الرياضيين

وقال الإعلامي عبد الناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس: "أقدر كل الأندية وليس لدي أي مشاكل مع أحد، تعرضت للدخول بالسجن في قضايا رياضية، فأنا الوحيد الذي دخل قضية خلال الـ 100 عام الماضية بسبب أراء الرياضية".

وأضاف: " لم أتوانى لحظة في إعطاء الحق لأصحابه، فتعرض لـ 36 قضية، ولن أخوض معارك شخصية، مؤكدا أنه متجرد من ذلك".

وشدد: " أنه يريد أن يؤدي ما تبقى له في الإعلام بكل مهنية، وأن القناة تعطي مساحة البرنامج وبرنامج مجدي عبدالغني".

وأكد:"أن يحاول أن يكون يقظ في الحلقات، والإخلاص، لتقديم مضمونا يضاهي المنافسة الكبيرة الطاغية بسبب الأموال".

وواصل: " أشكر الجماهير على المشاهدة الكبير بشأن الحلقة الماضية، التي ضمن كلا الناقد محمد رجب وإيهاب الفولي ومحمد الشرقاوي ومصطفى جويلي".

واختتم: "فوجئت بكم الرسائل بشأن عدم ظهور النقاد الرياضيين في حلقة أمس، وهذا لا يليق، ولن يحدث عدم ظهور شخص معين في حلقاتي، وهذا غير مقبول".

