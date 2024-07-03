عمرو خليل: عدد المعاقين في جيش الاحتلال وصل 70 ألف جندي

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حالة إنهاك تام، بعد ما يقرب من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة؛ وهو ما أدى إلى طلب قياداته إلى 10 آلاف جندي إضافي.





جاء ذلك، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامجه "من مصر"، مساء أمس الثلاثاء، على قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال عمرو خليل: "القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال السافر أفادت بأن عدد الجنود المعاقين في جيش الاحتلال وصل إلى 70 ألفا، منهم ما يقرب من 4 آلاف أصيبوا في العدوان الغاشم على قطاع غزة".

وأضاف أن حالة الإنهاك الشديد داخل جيش الاحتلال، أسفرت عن نقص حاد في عدد الجنود؛ وهو ما دفع الاحتلال لتشكيل فرقة جديدة تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء، فضلا عن متطوعين تصل أعدادهم إلى 40 ألف جندي.

واستطرد: "لمواجهة هذا النقص في الجنود، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت".

وتابع عمرو خليل: "كل الأرقام لا تظهر أي نصر إسرائيلي في العدوان على قطاع غزة؛ بل تكبد العدو خسائر جسيمة على مختلف المستويات سواء داخل جيش الاحتلال، أو من الناحية الاقتصادية".