نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغداد تصدر أحكام إعدام بحق مواطنين سويديين وستوكهولم تحتج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس أن ثلاثة من مواطنيها حكم عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الضلوع في إطلاق نار"، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير بغداد لديها بشأن هذه الأحكام.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن سفارتها لدى العراق التي تدار أنشطتها موقتا من ستوكهولم، "تلقت تأكيدات من السلطات المحلية أن ثلاثة مواطنين سويديين حكم عليهم بالإعدام في العراق".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول حادث إطلاق النار لكنها قالت إنها استدعت السفير العراقي لدى السويد للاحتجاج على الأحكام والمطالبة بعدم تنفيذها، وأضافت الخارجية السويدية في بيان "نحن نتخذ خطوات لمنع تطبيق" الأحكام.

وأضافت الوزارة: "موقف السويد والاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام واضح للغاية. نحن ندين تطبيق عقوبة الإعدام. ونعارضها دائما، في كل مكان وبغض النظر عن الظروف".

وفي يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق نار على مواطن سويدي وقيادي بارز في عصابة "فوكستروت" السويدية يدعى مصطفى الجبوري، في العراق في يناير 2024.

وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع (35 عاما) بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

وكانت الشرطة العراقية حررت تقريرا بواقعة القبض على الشخص الرابع في 3 فبراير الماضي، فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكمها في 2 يونيو على الرجل بالإعدام شنقا وفق القوانين المتعلقة بالمخدرات في العراق.

وقال شقيق الرجل إنه "تم ضبط 350 غراما من مادة الحشيش مع الثلاثة الذين كانوا في شقة في بغداد ومن بينهم الرجل السويدي البالغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال