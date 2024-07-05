نشكركم على متابعتكم خبر “لجنة تسمية الطرق في دبي” تُطلق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة وتقع تحت إشراف بلدية دبي، اليوم، عن إطلاق منصة “اقتراحات تسمية الشوارع”، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لمسميات الطرق والشوارع في الإمارة .

وبحسب “وام”، يأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمُحافظة على عراقة الماضي وتعزيز الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.

وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية وإبراز الهوية الوطنية لدبي، والذي يعكس تاريخها وإرثها وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي ويتوافق مع توجهاتها المستقبلية.

وقال إن المنصة الجديدة تعد نظاماً رقمياً تتيح للجمهور مشاركة اقتراحاتهم لمسميات الشوارع في إمارة دبي باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا، وتُعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتُعيد إحياء المعاني التاريخية والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع السمعة العالمية لإمارة دبي، وبما يسهم في ترسيخها في أذهان الأجيال المستقبلية.

وستشمل تصنيفات منهجية اقتراح المسميات لتكون مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، ومسميات مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر، كما ستضم التصنيفات أسماء الظواهر الطبيعية، والنباتات والأشجار المحلية وكذلك الأعشاب البرية والبحرية، ومسميات تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد وغيرها.

كما ستشمل التصنيفات مسميات الحصون والقلاع القديمة، ومسميات الطويان الأثرية، والحلي المحلية القديمة ومسميات الخيول، والجمال العربية وأوصافها. كذلك ستضم أسماء متعلقة بأنواع النخيل والرطب، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الزراعية والصناعية والحرفية وأدواتها.

ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات مسميات الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: https://roadsnaming.ae.

وكانت اللجنة، أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلة تجريبية تناولت مسميات جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل؛ شارع الغاف أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافة إلى مسميات أخرى مثل؛ السدر والريحان والفاغي والسمر والشريش.

يُذكر أن “لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي” كانت تشكلت بقرار المجلس التنفيذي رقم “35” لسنة 2021، لتكون برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطّرق والمواصلات، وأربعة ممثلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص.