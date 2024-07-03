هشام جمال يحتفل بعيد ميلاد والدة ليلي زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان هشام جمال بعيد ميلاد والدة ليلى زاهر من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب قائلا:' كل سنه وانتي طيبه أحلى دودو في الدنيا كلها بحبك أوى "

وكانت قد هنأت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر خطيبها الفنان هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك حيث نشرت مجموعة صور بينهم وعلقت عليها "إلى الرجل الذي يملك قلبي، والذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقًا بمجرد وجودها لسنوات، كنت أفضل صديق لي، وأقرب المقربين، ومنطقة الراحة، والآن أسميك حب حياتي. إليكم لنا وللذكريات التي لا تعد ولا تحصى التي لم نصنعها بعد، لأنني لا أريد أبدًا أن أعيش لحظة من الحياة بدونك، لسنوات عديدة منك "عندما تعرف ستعرف"