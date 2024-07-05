نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء عن "سينما ثورة يوليو" ضمن أنشطة قصور الثقافة بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

سينما ثورة يوليو ما لها وما عليها

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس لقاء بعنوان "سينما ثورة يوليو ما لها وما عليها"، شارك به الأديب د. عمر صوفي والكاتب أحمد طوسون.

استهل "صوفي" اللقاء متحدثا عن ثورة 23 يوليو، موضحا كيف كانت مصدرا للإلهام لكثير من الأعمال الفنية.

وأضاف أنه من المعروف أن السينما المصرية كانت ولا تزال لسان حال الشعب المصري، وساهمت بدور كبير في توثيق أوضاع ما قبل الثورة وأحداثها وأهدافها، مضيفا أن هناك الكثير من الأفلام تناولت إيجابيات الثورة وأهم إنجازاتها، منها "رد قلبي"، و"الأيدي الناعمة"، و"القاهرة 30".

وأوضح أن هناك بعض الأفلام دعمت الثورات العربية ومنها فيلمي "جميلة"، و"اليمن"، وغيرها إلا أننا مازلنا بحاجة إلى أعمال جيدة تتناول الثورة من منظور شامل وموضوعي بكل تفاصيلها وأبعادها.

ارتباط ثورة يوليو في الذاكرة السينمائية

من ناحيته ناقش الكاتب أحمد طوسون مدى ارتباط ثورة يوليو في الذاكرة السينمائية بعدد من الأفلام من أشهرها "رد قلبي" الذي يصور الطبقية التي كان يعيشها المصريون قبل الثورة، وفيلم "غروب وشروق" الذي يكشف الفساد السياسي في العهد الملكي ويرمز لشروق العهد الثوري، وأيضا فيلم "الله معنا" الذي كتبه إحسان عبد القدوس وتناول فيه قضية الأسلحة الفاسدة.

ورش حكي وتعليمية

وضمن الأنشطة الصيفية المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكي تضمنت مناقشة عدد من القصص تشجيعا على القراءة والاطلاع، وأقام بيت ثقافة أبشواي ورشة لتعليم أساسيات الرسم تدريب الفنان أحمد السيد، بجانب ورشة تصميمات حرة ببيت ثقافة طامية، للفنان كارم ماهر، واختتمت مكتبة الفيوم العامة ورشة تعليم فن تصنيع وتحريك العرائس للفنان إميل ألفنس.