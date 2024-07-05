أسماء جلال: حبيت من طرف واحد لسنوات.. ورفضني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أسماء جلال عن حياتها الشخصية، موضحة أنها استمرت لعدة سنوات تحب شخصا، لكن من طرف واحد، ولم تكلل قصة الحب بالنجاح.

أضافت أسماء خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن هذا الشخص رفضها بإرادته، قائلة: "وأنا صغيرة حبيت شخص ما من طرف واحد.. قعدت سنين كتير أوي بحبه بس هو مش عاوزني بإرادته"، ثم أضافت ضاحكة: "أموت وأعرف هو فين دلوقت".

على صعيد آخر، كشفت أسماء جلال عن حبها الشديد للمطرب وائل جسار منذ صغرها، قائلة: "بحبه جدا.. كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في كل حتة، وبعدين الموضوع تطور وبقيت غريبة الأطوار جدا وبقيت أحضر حفلاته كلها".

تابعت: "بقى لما يعمل حفلة أكون أول واحدة عارفه مكانها فين وأحجز ترابيزة كاملة ليا عشان أركز معاه.. وكنت ألبس فستان حتى لو الناس نحوا لابسة عادي عشان يشوفني.. مع إنه متجوز.. فمش فاهمة أنا كنت بعمل ايه".

وواصلت: "طبعا ولا أخد باله مني خالص.. لحد ما في مرة أعتقد خاف مني وقتها، لأن روحت له كنت عاوزة أتصور معاه، فقلت له عارف إننا هنتجوز؟ قالي والله!!.. كنت صغيرة والله العظيم وقتها يا جماعة.. لسه بحبه بس مش بعمل زي زمان، وربنا يبارك له في مراته وولاده".