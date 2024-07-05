أغنية القاضية تحقق نجاح كببر على سبوتيفاي

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية فيلم ولاد رزق ٣ نجاح كبير والتي قدمت لأول مرة في موسم العيد، بالتزامن مع طرح فيلم ولاد رزق 3، ارتفاعًا بنسبة 12،150٪ على منصة سبوتيفاي وأحتلت مركز أكتر 50 أغنية استماعًا في مصر على سبوتيفاي وانتشرت في بعض الدول منها مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وألمانيا.

حقق فيلم "ولاد رزق 3"، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الإثارة والأكشن الشهيرة نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية،ويُعتبر الفيلم واحدًا من أبرز إصدارات السينما المصرية، وواصل عرضه في الصالات السينمائية لفترة طويلة وحقق إيرادات ضخمة.

وتمكن "ولاد رزق 3" من تحقيق إيرادات مليوني و133 ألفا و166 جنيهًا، محتلًا المركز الأول فى قائمة الأفلام المعروضة.

و هذا الرقم القياسي جعله واحدًا من أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية في الآونة الأخيرة.

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، سيد رجب، أسماء جلال، نسرين أمين، محمد ممدوح، وآخرين، بالاضافة لضيوف الشرف من بينهم رزان مغربي، كريم عبدالعزيز، إياد نصار، نيكول سعفان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.