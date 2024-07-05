نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمام الكعبة.. نيرمين الفقي تؤدي مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها أثناء تأديتها مناسك العمرة من أمام الكعبة.

ونشرت نيرمين الفقي الصور برفقة فريق عمل المسرحية التي تعرضها ضمن موسم الرياض عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا".

آخر أعمال نيرمين الفقي



يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي مسلسل محارب الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وهو عمل اجتماعى تشويقي مكون من 30 حلقة.

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 بشكل مختلف، حيث يخوض حسن الرداد في مسلسله الجديد قصة شاب بسيط من الصعيد "عزيز" يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي.



وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.