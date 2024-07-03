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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا اليوم في كوبا أمريكا 2024

بث مباشر مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا اليوم في كوبا أمريكا 2024.. يخوض منتخبا البرازيل وكولومبيا، فجر الأربعاء، مواجهة قوية وحاسمة على ملعب "ليفيس ستاديوم" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

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كوبا أمريكا 2024: مواجهة قوية بين البرازيل وكولومبيا في معركة حاسمة لحسم صدارة المجموعة

يدخل المنتخبان المباراة بظروف مختلفة، حيث ضمنت كولومبيا التأهل إلى ربع النهائي بالفعل، بينما يحتاج "السامبا" للفوز لضمان التأهل.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، فالبرازيل يسعى لكسر سلسلة التعادلات التي لازمت أداءه في البطولة حتى الآن، بينما تهدف كولومبيا إلى الحفاظ على صدارة المجموعة وتحقيق رقم قياسي جديد.

وتشهد المباراة صراعا قويا بين نجوم المنتخبين، حيث يضم البرازيل لاعبين مميزين مثل نيمار وفينيسيوس جونيور، بينما يعتمد منتخب كولومبيا على رادامل فالكاو وخوان كوادرادو.

لا شك أن هذه المواجهة ستكون مثيرة وحافلة بالندية، وننتظر من كلا المنتخبين تقديم أفضل ما لديهم لحسم التأهل وتحقيق النصر.

وبشكل عام، تٌعدّ هذه المباراة قمة كروية حقيقية بين عملاقي قارة أمريكا الجنوبية، وتستحق المتابعة من قبل جميع عشاق كرة القدم.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024



يخوض منتخبا البرازيل وكولومبيا، فجر اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، مواجهة قوية وحاسمة في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقام المباراة على ملعب "ليفيس ستاديوم" في الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا

تمتلك شبكة Fox Sports الحقوق الحصرية لبث مباريات كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة.

يمكنك مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا من خلال:

البث المباشر على موقع Fox Sports: يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. قد لا يكون متاحًا في جميع الدول العربية.

المواقع الإلكترونية وخدمات البث المباشر: قد تقدم بعض المواقع الإلكترونية وخدمات البث المباشر بثًا للمباراة، لكن قد لا يكون هذا البث قانونيًا أو ذا جودة عالية.



تشكيل منتخب البرازيل المتوقع

وجاء تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام كولومبيا:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، جيليرمي أرانا.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لويس جوستافو، رافينيا، باكيتا.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس

تاريخ مواجهات منتخب البرازيل مع منتخب كولومبيا



وإجمالًا يتفوق منتخب البرازيل علي نظيره منتخب كولومبيا في تاريخ المواجهات حيث جمعت 36 مباراة المنتخبين بمختلف المسابقات حقق خلالها السامبا 21 فوزا مقابل 4 انتصارات لمنتخب كولومبيا وحسم التعادل 11 مواجهة بينهما وسجل منتخب البرازيل 68 هدفا فيما أحرز نجوم كولومبيا 20 هدفا.