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أحمد جودة - القاهرة -

رفض أحمد أبومسلم فكرة وجود رئيس لجنة للحكام بشكل تطوعي مؤكدا إلى أنه يجب اختيار رئيس لجنة بشكل محترف.

أحمد أبومسلم يعارض وجود رئيس لجنة حكام تطوعي في الرياضي

وقال أبومسلم في تصريحات لملعب الشمس:" قبل محاسبة الحكام، يجب توفير لهم كافة المستلزمات الخاصة بالحكام، من خلال برامج التدريب بالإضافة إلى الأمور المادية.

وواصل: "لا بد من التخلي عن فكرة وجود رئيس لجنة للحكام بشكل تطوعي، مؤكدا أن يجب تعيين رئيس لجنة بشكل محترف".

واختتم:"يجب وجود إدارة محترفة تهدف إلى تطوير التحكيم واختيارهم على أساس الكفاءة، لمنع وجود أي مشاكل خاصة بالتحكيم'.

