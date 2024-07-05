العالم اليوم - صحيفة: عقوبة قاسية على نجم تركيا ديميرال بسبب "تحية الذئب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 04:29 صباحاً - ‭‬ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيعاقب المدافع التركي مريح ديميرال بالإيقاف مباراتين بعد إشارة قام بها خلال فوز فريقه على النمسا في دور 16 يوم الثلاثاء وسيغيب عن مباراة دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 يوم السبت أمام هولندا.

وسجل قلب الدفاع (26 عاما) هدفين في الفوز 2-1 على النمسا ليرسل فريقه إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2008، واحتفل بإشارة "تحية الذئب" بأصابعه.

وترتبط هذه الإشارة بتنظيم "الذئاب الرمادية"، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على منصة إكس "لا مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا" وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد ذلك تحقيقا انضباطيا ضد ديميرال.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية يوم الخميس أنها تلقت معلومات تفيد بإيقاف اللاعب مباراتين بسبب هذه الإشارة لكنها لم تحدد مصدر معلوماتها.

وتلتقي تركيا مع هولندا في دور الثمانية على الملعب الأولمبي في برلين يوم السبت وهي مباراة من المتوقع أن يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.