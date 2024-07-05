نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف.. يتلقى تهنئة من وزراء الأوقاف ومفتين وعلماء في العالم العربي والإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف العديد من رسائل وخطابات وبرقيات التهنئة من السادة وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء في العالم العربي والإسلامي على ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وزيرًا للأوقاف.

وتلقى وزير الأوقاف خطابات تهنئة من كل من: السيد مفضل سيف الدين سلطان البهرة، ومعالي الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، ومعالي الشيخ صالح شريف سيد علي الجيلاني وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال، ومعالي السيد الدكتور داتو أسري سيد إبراهيم بن سيد أحمد يحيى وزير الشئون الإسلامية بولاية بهانج بدولة ماليزيا، وفضيلة الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ومؤسس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، والشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية القمر المتحدة، والسيد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد الدكتور محمد علي الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي، والشيخ تاج الدين ابن الشيخ ولي الدين ولد العلامة محمد صالح فرفور رئيس هيئة الشئون الدينية السورية في اسكندنافيا عضو المجلس الأوروبي للقيادات المسلمة "آمال"، والأستاذ الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، وفضيلة الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بدولة موريتانيا وغرب إفريقيا.

كما تلقى الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف اتصالات تليفونية من كل من: الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور محمد مصطفى محمد نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، وياقوت خليل وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، والسيدة سنتانوريا حرم الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس إندونيسيا السابق، والحبيب لطفي بن يحيى مستشار رئيس دولة إندونيسيا.