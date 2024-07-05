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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت حلقة ملعب الشمس يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 خلافا حادا بين الحكم الدولي إبراهيم نورالدين والناقد الرياضي ياسر صادق بشأن واقعة عزومة عشاء لعدد من الحكام.

إبراهيم نور الدين يوضح موقفه من الجدل حول عزومة عشاء للحكام

وتحدث الناقد الرياضي ياسر صادق، أن عددا من الحكام كانوا في جلسة مع عصام عبدالفتاح في عزومة بالتجمع مما أغضب اتحاد الكرة واعتبروه تآمر عليهم.

وواصل الكابتن عصام عبدالفتاح قام بإعطاء محاضرة خلال هذه الجلسة وتم تصويرهم فيديو، مما أغضب الجبلاية، لافتا إلى أن أعضاء من اتحاد الكرة أكدوا له صدق هذه الواقعة وأنها لن تمر مرور الكرام".

غضب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين من تناول هذه الواقعة بهذا الشكل مؤكدا أن لا يجب تصوير الواقعة بهذا الشكل منعا لفهمها بطريقة خاطئة.

وأكد إبراهيم نور الدين أن هذه الواقعة عادية جدا ولا يوجد بها أي شئ، مؤكدا أن الحديث عن ذلك لا يصح فهي مجرد جلسة بين الحكام لأ أكثر.

