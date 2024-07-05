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أحمد جودة - القاهرة -

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين على أنباء اختياره مديرا فنيا للحكام خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع القرارات الأخيرة التي تصدر بشأن لجنة الحكام.

إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، لم يبلغني أحد بهذا القرار حتى اللحظة.

وأضاف: " أن هذا القرار ليس تشريف ولكنه تكليف لتطوير لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لا يسعى لتولي أي منصب".

وأتم:"كل الحكام زملائي وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في أي منصب".

