الرياضة

إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين على أنباء اختياره مديرا فنيا للحكام خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع القرارات الأخيرة التي تصدر بشأن لجنة  الحكام.

إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، لم يبلغني أحد بهذا القرار حتى اللحظة.

وأضاف: " أن هذا القرار ليس تشريف ولكنه تكليف لتطوير لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لا يسعى لتولي أي منصب".

وأتم:"كل الحكام زملائي وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في أي منصب".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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