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أحمد جودة - القاهرة - قال جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، إنهم لا يخشون الإسبان أو يشعرون بالإنزعاج من سجلهم المتواضع مؤخرا أمامهم، عندما يلتقي المنتخبان غدا الجمعة في ربع نهائي اليورو.

ناجلسمان: لن نستفز يامال.. وإسبانيا ستعاني

وأضاف ناجلسمان للصحفيين "نريد الفوز والتأهل للدور قبل النهائي، وأن نصبح أبطال أوروبا في النهاية في بلدنا. نحن جاهزون وروحنا المعنوية مرتفعة".

واتفق معه إلكاي جوندوجان، حيث شدد "جاهزون لخوض مباراة متساوية".

وتابع "الأجواء جيدة ولم تتغير، مثلما كان الحال في المباريات السابقة. لا يوجد سبب يمنعنا من دخول المباراة ونحن نشعر بالثقة".

ولم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ 1988، وخسر أمامه في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية، في نهائي يورو 2008، ونصف نهائي مونديال 2010.

ويرجع آخر انتصار للماكينات على الماتادور قبل 36 عاما، حينما استضافت كأس أمم أوروبا، ويأمل جمال موسيالا أن يتمكن فريقه من تكرار نفس الأمر غدا الجمعة.

وقال موسيالا لشبكة سكاي التلفزيونية "سنقدم كل ما عندنا لبلادنا حتى نتمكن من الفوز باللقب. هذا هو حافزنا".

وأوضح ناجلسمان عن لامين يامال نجم المنتخب الإسباني "لن نقوم باستفزازه، نحن نريد الكرة فقط".

وزاد "يجب أن نكون يقظين في الدفاع، لأن يامال يجيد أيضا اللعب في العمق، وفي الأطراف، لكن في الوقت نفسه نحن قادرون على تشكيل خطورة كبيرة على إسبانيا".

واستكمل مدرب المانشافت تصريحاته "نحتاج للاستحواذ على الكرة، حيث أن إسبانيا ستعاني عندما تكون الكرة بين أقدامنا".

ومن المتوقع أن يعتمد ناجلسمان بنسبة كبيرة على نفس التشكيل الأساسي الذي اعتاد الدفع به في البطولة القارية، وسيشارك تاه في قلب الدفاع، إلى جوار أنطونيو روديجر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ليروي ساني سيشارك منذ البداية بدلا من فلوريان فيرتز، وما إذا كان ديفيد راوم سيشارك على حساب ماكسيميليان ميتلشتيت في خط الدفاع مجددا.

وأتم ناجلسمان "لدي علامتا استفهام فيما يتعلق بالتشكيل الأساسي، وفيما يتعلق بمشكلة ساني وفيرتز، يمكنني الإجابة عن السؤال ولكنني لا أريد الإجابة. أنا مقتنع بالثنائي".

