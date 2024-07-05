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أحمد جودة - القاهرة -

وجه تامر عبدالحميد نجم الزمالك، رسالة شديدة اللهجة لمجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد حل أزمة الرخصة الإفريقية وتأكيدا مشاركة الزمالك في الكونفدرالية بالموسم المقبل.

تامر عبدالحميد يوجه رسالة حادة لمجلس الزمالك بعد حل أزمة الرخصة الإفريقية

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس:" لن أشكر مجلس الزمالك بعد هذا القرار لأنه واجبه وانتخب بسبب ذلك معلقا "مش هشكر على شغله".

وأضاف: "لا أقدم أي شكرا لأنه لم يحل أزمة القيد بشكل كامل، ويجب العمل على ذلك خلال الفترة الأخيرة منعا للوقوع في الأزمات مرة أخرى".



وواصل: " سأقدم الشكر لمجلس الزمالك إذا قام بحل مشكلة القيد بالإضافة إلى العودة للبطولات والاستقرار الإداري لأنهم انتخبوا بسبب ذلك، وعليهم أن يراجعوا القرارات الأخيرة.

واختتم:" يجب على مجلس الزمالك أن يحل المشكلة مع جماهير الزمالك، والتي ظهرت في عدم الحضور للمباريات، مؤكدا أنه سيدعموا الأبيض ولكن ليس بالضرورة دعم المجلس خاصة بعد القرارات الأخيرة بشأن الانسحاب".

