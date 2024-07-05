تشكيل الإكوادور الرسمي ضد الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي. خلال التقرير التالي، تشكيل الإكوادور الرسمي ضد الأرجنتين، في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي تشهد اهتمام كبير من الجمهور في كل مكان.

ويحتضن ملعب إن آر جي ستاديوم المباراة المرتقبة بين منتخب الإكوادور ونظيره منتخب الأرجنتين في منافسات بطولة كوبا أمريكا صباح اليوم الجمعة.

موعد مباراة الإكوادور والأرجنتين في كوبا أمريكا

وتنطلق صافرة بدء مباراة الإكوادور والأرجنتين في كوبا أميركا عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من صباح الجمعة.

تشكيل الإكوادور الرسمي ضد الأرجنتين في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز

الدفاع: أنجيلو بيركادو – فيلكيس توريس – ويليان باتشو – بيرو هانكابي

الوسط: كارلوس جريزو – آلان فرانكو – موسيس كايسيدو

الهجوم: كينيدري بايز – إينير فالنسيا – جيريمي سارمينتو

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مباراة فنزويلا وكندا والتي ستقام فجر غدا السبت في الرابعة فجرا في الجولة القادمة.

