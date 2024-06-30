هذه المدن تواجه خطورة قصوى!..هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انذار جوي مرعب خلال الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

حالة الطقس

وقالت “غانم” في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكوين سحب منخفضة ومتوسطة خاصة في السواحل الشمالية، لافتة إلى أن اليوم سيشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الانخفاض يتراوح بين درجتين لـ 3 درجات مئوية، موضحة أنه انخفاض طفيف لكنه سيعمل تلطيف الأجواء مقارنة بالأيام الماضية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.