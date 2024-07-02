الأرصاد: ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء، ومحافظات مصر.





وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يسود طقس طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية اليوم

وكشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والأحمر

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.