قصواء الخلالي: نثق فى الدكتور مدبولي ونتمنى أن يوفق في مساره ومصر يكون حالها أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بدأ المسار الحكومي اليوم بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: "نثق في الدكتور مدبولي ونشد على يده ونتمنى أن يوفق في مساره ومصر يكون حالها أفضل مع الحكومة الجديدة".

وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء" الذي يعرض علي قناة سي بي سي: "الناس سامعة لصوت العقل في وسط كل الشماتة اللي كانت حاصلة الفترة الماضية قبل رأس الحكمة.. والمصريين عمرهم ما هيشاركوا في هدم الوطن.. وفيه حالة هوس هذه الفترة وفيه أطراف كانت عاوزه البلد تقع".

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: "كان فيه ناس بتعمل فيديوهات فيها كلام سيئ ومحاولة للهدم ومحاولة للتخريب.. والشعب المصري مفتح ومش حمل أي خراب فى مصر تاني والوعي المصري والفكر المصري مش هيسمح أن البلد دي تقع.. والشعب المصري لن يسمح أن بلده تقع ولن يسمع لهذه الدعوات".