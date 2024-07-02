شريف مدكور يكشف تفاصيل صادمة عن فيلا أم كلثوم

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعرب الإعلامي شريف مدكور عن استيائه لما حدث لفيلا أم كلثوم، حيث كشف شريف مدكور، تفاصيل جديدة عن فيلا الفنانة الراحلة أم كلثوم".

وقال شريف مدكور خلال برنامجه الشهير 4 شارع شريف: فيلا أم كلثوم تحولت لبرج قبيح المنظر، وملهاش ملامح".



شريف مدكور يمنع التدخين



وفي سياق آخر، كشف شريف مدكور مؤخرًا أنه لم يتناول السجائر أو المخدرات طوال حياته، مشيرا إلى أنه غير مستوعبًا فكرة التدخين، ويرفض تمامًا أن يدخن أحدًا في سيارته الخاصة أو منزله.

حيث شارك شريف مدكور منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "فخور إني عمري ما شفت المخدرات، ولا جربتها ولا في حياتي شربت حتى سجاير عاديه".

وأضافت:"حقيقي مش قادر أستوعب الناس اللي بتشرب الحاجات دي!، مش متخيل إني أطلع دخان من بؤي ورحتي تبقا سجاير!، نعمة وفضل وطبعًا ممنوع تمامًا حد يدخن في بيتي أو عربيتي".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.