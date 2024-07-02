لم يتوقعها احد ..ناشطون يمنييين يتداولون صورة جديدة تثير تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطائرتين من الطائرات الثلاث التي أعلنت دولة الكويت تقديمها دعما للخطوط الجوية اليمنية، على خلفية قيام جماعة الحوثي باحتجاز ثلاث طائرات منتصف الاسبوع الماضي.

وقال النشطاء أن هاتان الطائرتان هما نموذج للطائرات التي ستقدمها الكويت .

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قد تحدث عبر منصة اكس عن دعم دولة الكويت للخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين .

وعبر العليمي باسمه وباسم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، عن عظيم الشكر لأمير دولة الكويت، وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين.

ولم تأكد اي مصادر رسمية أو تنفي حقيقة هذه الصور المتداولة من قبل النشطاء .