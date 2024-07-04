نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد استئناف فيلم "شمس الزناتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صناع فيلم “ شمس الزناتي” للفنان محمد إمام تصوير العمل عيد الاضحى الماضي ثم توقف تصويره دون أسباب.

وكان قد تم الإعلان في تصريحات صحفية عن استئناف الفيلم شهر يوليو الجاري.

العمل من بطولة أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد إمام في موسم عيد الأضحى المقبل، عرض فيلم اللعب مع العيال، الذي سيشهد التعاون الأول بينه وبين شريف عرفة، والعمل يشارك فيه: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.