نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمادة هلال يتصدر تريند محركات بحث "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان حمادة هلال تريند محركات بحث جوجل، نظرا لمشاركته في حفل زفاف ابنه الشاعر هادي أبو اليزيد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث إن هلال وأبو اليزيد تجمعهما علاقة صداقة طويلة.



آخر أعمال حمادة هلال

والجدير بالذكر آخر أعمال حمادة هلال أغنية متحملاني، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية متحملاني



ربنا بيراضي وراضاني

لما بقيتي ليّ وعلشاني

أنا ما اتمنتش أكثر منك بتبيعي الدنيا وشارياني الحظ أما ضحك لي هداني

وإنت هدية وتعويض ليّ عن فرحة زمان كانت سيباني متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني



لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني واخذة بإيديّ في كل ضيقة ومعدياني متحملاني إنت اللي متشلك في قلبي ده حب غالي مقدمة لي أكثر من اللي بيتعمل وريحتي بالي يا أغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها أسراري معاكي وعارفاها أنا آمنك على نفسي الطالع تكمل سكتي لو بدأها الدعوة اللي أنا عيشت شايلها كان فرحة نصيبي مأجلها

مين غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخذة بإيديّ في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني إنت اللي متشلك في قلبي ده حب غالي

مقدمة لي أكثر من اللي بيتعمل وريحتي بالي يا أغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

