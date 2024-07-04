نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط ريال مدريد للسماح برحيل لاعبه إلى نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية، عن اقتراب نادي نابولي الإيطالي في حسم صفقه الإسباني رأفا مارين لاعب ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد لا يمانع رحيل لاعبه إلى نابولي

أشارت التقاير إلي أن نابولي عرض 12 مليون جنيه إسترليني لضم رأفا مارين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد لا يمانع في رحيل اللاعب إلي الفريق الإيطالي ولكنه يريد وضع بند يسمح له بإعادة الشراء في المستقبل.

والجدير بالذكر أن المدافع الاسباني البالغ من العمر 22 عامًا قد انتقل الموسم الماضي إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس علي سبيل الاعارة.