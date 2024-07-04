نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محسن محي الدين يتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان محسن محي الدين تريند محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعليقه على اعتزال الفنانة حنان ترك.

محسن محي الدين يعلق على اعتزال حنان ترك

نجح الفنان محسن محي الدين في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي حيث علق على اعتزال الفنانة حنان ترك وعودة الفنانة شريهان قائلا، إن من ذاق العسل لن يعود مرة أخرى.

شاهد رد قوى من محسن حول عودة الفنانة شريهان



وأضاف: "من وجهة نظري لا أريد عودة شريهان للتمثيل، لأن الدنيا تغيرت ولن تجد ما تربت عليه أثناء التمثيل".

تعرف على أسباب اعتزال محسن محي الدين



وتابع:"اعتزلت الفن لمدة ثلاث سنوات، استمتعت بحياتي بعد اعتزال الفن وأن نجوم الفن ابتعدوا عني وقت ابتعادي عن التمثيل واعتزالي"

وأشار: “يوسف شاهين تحداني في إسكندرية ليه ومشهد هاملت في إسكندرية ليه كان تحدي، ويوسف شاهين كان يعلم أني أحب التحدي وتحداني، وقال سأساعدك في كل المشاهد إلا هذا المشهد سيثبت لو كنت ممثلًا أم لا".



وواصل:"بحثت في كل الأعمال الفنية التي قدمت دور هاملت، وكان هذا الدور مزيج بين هاملت ويوسف شاهين، وكان لا بد أن أقدمه ولا يخرج عن شخصية يوسف شاهين نفسه، وهذا الدور أصقل شخصيتي بشكل كبير”.

آخر أعمال محسن محي الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال محسن محي الدين مشاركته في بطولة مسلسل المداح 4 الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

