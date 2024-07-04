مدرب إسبانيا الأولمبي: لدينا غيابات كثيرة ستؤثر علينا.. وسأكون سعيدًا بالعمل في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دافيد جوردو مدرب مساعد منتخب إسبانيا الأولمبي، عن مواجهة مصر في أولمبياد باريس، وموقفه من العمل في الدوري يوما ما.

مدرب إسبانيا الأولمبي يتحدث عن مواجهة مصر

قال جوردو في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "بالطبع سنفقد لاعبين مميزين مثل لامين يامال وبيدري، ولكننا لدينا فريق مميز، بالرغم من أن لدينا العديد من الإصابات التي ستؤثر علينا بالطبع".

وعن موقفه من العمل في مصر إذا تلقى عرض مميز: "بالطبع سأكون سعيد جدا إذا أتيحت لدي فرصة العمل في مصر يوما ما، فالدوري المصري مميز بشكل كبير وتنافسي وبه العديد من العديد من اللاعبين المميزين".

وأتم جوردو حديثه قائلا: "الدوري المصري به العديد من اللاعبين المميزين من الناحية الفنية، والكرة هنا مميزة جدا".