انت الأن تتابع خبر تحذير أمان: الدلالات الخمس لاختراق الواتساب على هاتفك الجوال! اكتشفها على الفور لحماية خصوصيتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطبيق ”الواتساب“ يعتبر من أكثر تطبيقات الدردشة انتشاراً في العالم، وهو تطبيق أمريكي ويبلغ عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار شخص، وسجل التطبيق أكثر من 5 مليار عملية تثبيت على متجر جوجل بلاي، ويستخدم الواتساب للمراسلات الكتابية وارسال الصور والفيديوهات،

وفي بعض الحالات

يشعر المستخدم بحدوث بعض العلامات الغريبة التي تجعله يشك بوجود من يراقب الواتساب الخاص به، ويشاهد جميع الصور والفيديوهات والمحادثات التي يجريها عبر التطبيق.

وفي هذا المقال

سوف نتعرف على أهم 5 علامات تظهر على الواتساب عندما يكون مخترق أو مراقب 5 علامات تدل على أن الواتساب مخترق الواتساب من التطبيقات المهمة التي يصعب الاستغناء عنها، ويعتبر تهكير ”الواتساب“ من أكثر الأشياء المزعجة التي تجعل المستخدم يشعر بالضيق، والقلق على المعلومات والبيانات والصور الشخصية الخاصة به، وهناك بعض العلامات التي تظهر على الواتساب عندما يكون مخترق أو مراقب وهي كالتالي:

1- إذا وجدت لديك

رسائل لم تقم بفتحها ولكن عندما وجدتها رأيتها مقروءة فهناك العديد من الاحتمالات، منها أنك فتحتها بشكل خاطئ أو أن حسابك بالفعل مخترق، وهناك من قام بقرائتها بدلاً منك.

2- واتساب ويب:

وهو من الخدمات الجيدة التي تسمح باستخدام الواتساب على الحواسيب، لكن قبل ذلك يجب عليك التأكد من الأجهزة المتصلة بحسابك، وإذا رأيت أي جهاز غير مألوف، فمعنى هذا أن جهازك تعرض للاختراق، ولكن الحل أنه بإمكانك تسجيل الخروج من أي جهاز غير مألوف بالنسبة لك

. 3- وجود بطء في التطبيق:

ومعنى أن التطبيق بطئ قد تكون علامة قوية على وجود روابط تجسس على حسابك، وعند ملاحظة وجود أي علامات من تلك العلامات كل ماعليك أن تقوم بحفظ النسخة الاحتياطية من حسابك ثم نقوم بحذف التطبيق وتعيد تثبيته من جديد.

4- تغييرات في حسابك:

إذا لاحظت أن حسابك حدثت به بعض التغيرات، مثل تغيير الصورة الشخصية أو حذف بعض الرسائل فقد يكون ذلك إشارة قوية على أن شخصا ما يتلصص عليك.

5- تلقيت رسائل غير معروفة

من أصدقائك وهي في الغالب مراسلات نصية قصيرة ليس لها معنى. كيف تحمي حسابك من الاختراق هناك العديد من الطرق التي تعمل على حماية حسابك ومن أهم هذه الطرق

1- يمكنك أن تحذر

من إضافة أي أرقام غريبة غير موثوق بها إلى قائمة اتصالك. 2- أيضا لا تقوم بالنقر على أي رابط غير آمن حتى لا تتعرض للسرقة. ‌

3- احذر مشاركة

كود الواتساب الخاص بك مع أي شخص.

4- في التحديثات الجديدة

صبح هناك خاصية جديدة وهي بصمة الإصبع والتي تساعدك في الابتعاد عن أي متطفل أو أي شخص غير مرغوب يحاول الدخول إلى حسابك، حيث أنه سيكون بحاجة إلى بصمة الإصبع الخاصة بك لكي يدخل وذلك من المستحيل اختراق حسابك.

5-لا تترك التطبيق

مفتوح عند اعطاء الهاتف لأي شخص مهما كان الشخص مقرب منك. اختراق تطبيق ”الواتساب“ وسرقة الحساب الخاص بك عند ملاحظة حدوث أي تغيرات في ”الواتس اب“ مثل تغيير العلامة الموجودة جمب النص فذلك يدل على أن هناك شخص أخر قد شاهد هذه الرسالة وبهذا يكون دليل على أختراق التطبيق. يمكن تحميل الواتساب على جهاز الحاسوب الخاص بك، ولكن ورغم فائدة تطبيق واتساب ويب إلا إنه يجب التأكد بشكل مستمر أن حسابك هو فقط الموجود على ”الواتس اب“ ويتم ذلك عن طريق Linked Devices، والذي يظهر إسم ونوع الجهاز المتصل ”بالواتساب“ الخاص بك ويمكن حينها الخروج من التطبيق ومسحة نهائياً لتجنب الإختراق.

: 1- إذا وجدت لديك رسائل

تقم بفتحها ولكن عندما وجدتها رأيتها مقروءة فهناك العديد من الاحتمالات، منها أنك فتحتها بشكل خاطئ أو أن حسابك بالفعل مخترق، وهناك من قام بقرائتها بدلاً منك.

2- واتساب ويب:

وهو من الخدمات الجيدة التي تسمح باستخدام الواتساب على الحواسيب، لكن قبل ذلك يجب عليك التأكد من الأجهزة المتصلة بحسابك، وإذا رأيت أي جهاز غير مألوف، فمعنى هذا أن جهازك تعرض للاختراق، ولكن الحل أنه بإمكانك تسجيل الخروج من أي جهاز غير مألوف بالنسبة لك.

3- وجود بطء في التطبيق:

ومعنى أن التطبيق بطئ قد تكون علامة قوية على وجود روابط تجسس على حسابك، وعند ملاحظة وجود أي علامات من تلك العلامات كل ماعليك أن تقوم بحفظ النسخة الاحتياطية من حسابك ثم نقوم بحذف التطبيق وتعيد تثبيته من جديد.

4- تغييرات في حسابك:

إذا لاحظت أن حسابك حدثت به بعض التغيرات، مثل تغيير الصورة الشخصية أو حذف بعض الرسائل فقد يكون ذلك إشارة قوية على أن شخصا ما يتلصص عليك.

5- تلقيت رسائل

غير معروفة من أصدقائك وهي في الغالب مراسلات نصية قصيرة ليس لها معنى. كيف تحمي حسابك من الاختراق هناك العديد من الطرق التي تعمل على حماية حسابك ومن أهم هذه الطرق:

1- يمكنك أن تحذر من إضافة أي أرقام غريبة غير موثوق بها إلى قائمة اتصالك.

2- أيضا لا تقوم بالنقر على أي رابط غير آمن حتى لا تتعرض للسرقة. ‌

3- احذر مشاركة كود الواتساب الخاص بك مع أي شخص.

- في التحديثات الجديدة أصبح هناك خاصية جديدة وهي بصمة الإصبع والتي تساعدك في الابتعاد عن أي متطفل أو أي شخص غير مرغوب يحاول الدخول إلى حسابك، حيث أنه سيكون بحاجة إلى بصمة الإصبع الخاصة بك لكي يدخل وذلك من المستحيل اختراق حسابك.

4 -لا تترك التطبيق