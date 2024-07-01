الحكم محمود البنا لقناة الناس: لعبت كرة 10 سنوات وأعمل مأذونا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 11:26 مساءً - تحدث الحكم الدولي محمود البنا، عن عمله وحياته الشخصية قائلا: "بينادوينى فى عملى كمأذون شرعى يا كابتن محمود، لأن التحكم هى الوظيفة التى أخذت وقت أكبر من حياتى، وأنا قبل التحكيم لعبت كرة فترة طويلة فى نادى شباب قلين بكفر الشيخ ونادى بيلا على مستوى الدرجة الأولى لأكثر من 10 سنوات ثم التحقت بالتحكيم واعتزلت اللعب فى 2010 فى عمر 30 سنة.

وأضاف محمود البنا خلال استضافته ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، كنت حكم درجة أولى فى هذه اللحظة وفضلت التركيز أكثر فى التحكيم بعيدا عن لعب كرة القدم.

تابع محمود البنا، أنا من مواليد قرية المنشية الكبيرة مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والتحقت بالأزهر منذ الصف الأول الابتدائى حتى تخرجت من جامعة الأزهر ليسانس شريعة وقانون بجامعة طنطا، ثم حصلت على ماجستير فى القانون عام 2007 من جامعة المنوفية.

وأوضح سبب التحاقه بالأزهر، بسبب أن عمره لم يكن يصل 6 سنوات للالتحاق بالتعليم العام، والأزهر كان يقبل بالسن الأقل، وحتى لا أتأخر بالالتحاق بالتعليم ألحقونى بالأزهر، وكان حلم حياتى التحق بالسلك القضائى أو النيابى، حيث تخرجت بتقدير جيد جدا، وتقدمت للالتحاق بالنيابة ولم يحالفنى الحظ.