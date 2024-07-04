قصواء الخلالي: الرئيس أكد للحكومة الجديدة ضرورة التطوير الشامل للعمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للحكومة الجديدة عقب حلف اليمين اليوم، ضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات.

وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء"، الذي تقدمه على قناة سي بي سي: "نحتاج من الحكومة الجديدة السياسات الجديدة والخطاب الجديد وعلينا الانتظار لحين سماع برنامج الحكومة.. والرئيس السيسي عقد اجتماعا موسعا مع الحكومة والرئيس السيسي أعرب عن امنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق ووجه الشكر والتقدير إلى أعضاء الحكومة السابقين".

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: "شكرا لكل من يجتهد ويخدم الوطن فى ظل هذه الظروف وهذه قدرات وسياسات وهناك من راحلوا عن الحكومة.. وحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهم فيما يخص ضرورة التطوير الشامل".