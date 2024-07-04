أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمر يدعو للتفاؤل.

وتابع نافع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن هناك تغيرًا واسعًا في الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى ضم بعض الحقائب الوزارية وهذا أمر جيد للتوسع في الانكماش والتقشف.

وواصل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن كفاءة العمل تطلب أحيانًا نوع من عمليات الدمج وتخفيض العدد، حتى وان وإن لم يكن بشكل كامل، منوهًا بأن دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لأنه لا يوجد اختلاف كبير بين النقل والصناعة في التوجهات.

ولفت إلى أن ابتعاد الصناعة عن التجارة امر جيد، وأن التنمية الصناعية تتطلب اهتمام بمجال الطاقة، مشيرًا إلى أن انخفاض متوسط الأعمار أمر هام، ويؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج للتوظيف الجيد.