قصواء الخلالي تعلق على جدل السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلة: "الناس بتتكلم عن السيرة الذاتية وكأن الناس كانت متوقعة اسم آخر".

أضافت قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يذاع عبر قناة CBC، أن الصحافة تلام على اختزالها السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الجديدة في عضويته بمجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة.

وتابعت: "علينا الانتظار، الشغل على الأرض هو الواقع، والكلام سهل، وإنما التطبيق على الأرض شكله ايه؟! والمية تكذب الغطاس، وإحنا لازم نستنى ولو لقينا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ يقدم الفكر الذي أتت به الحكومة من أجله، فسيكون هناك مساحة قبول، رغم أن مساحة الرضا في وزير التعليم غير موجودة في مصر، ولكن سيكون هناك مساحة قبول، وإذا جرت إخفاقات سنقول كان اختيارا خاطئا، فدعونا نعطي نفس وندعم مسار الرجل حتى نرى النتائج".