جاكلين عازر: اختيارى لمنصب محافظ البحيرة يؤكد إيمان الدولة بتمكين المرأة السياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قالت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات المصرية، وبها عدد كبير من التعداد السكاني.

وأكدت "عازر"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار سيدة لتكون محافظ البحيرة يؤكد على توجه الدولة لتمكين المرأة والإيمان بمقدرة المرأة على تولي هذا المنصب الهام.

وأضافت في حديثها، أن محافظة البحيرة زراعية من الدرجة الأولى، هي بمثابة المخزن الرئيسي لكافة المحاصيل الزراعية.

وأشارت إلى، أن الدولة المصرية تهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي ملف حياة كريمة من أهم الملفات التي تحصل على اهتمام الدولة بصورة كبيرة.

واستطردت: "سنقوم بترتيب الملفات داخل المحافظة بناء على العائد الإيجابي الذي سيشعر به المواطن، وسيكون على رأس هذه الملفات حياة كريمة وملف الميزة التنافسية الزراعية".