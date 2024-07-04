أخبار مصرية

محمد البهي لـ«قصواء الخلالي»: فصل ملفي التجارة الخارجية عن الصناعة أمر جيد ومطلوب

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن فكرة وجود ملفي التجارة الخارجية والصادرات مع وزارة الصناعة أمر غير جيد، فكانت هناك اقتراحات بفصلهما عن الصناعة، وإعادة وزارة الاستثمار وقد تم في الحكومة الجديدة.

 

أضاف البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع عبر قناة CBC، أن فكرة اختيار الفريق كامل الوزير لوزارة الصناعة مع وزارة النقل، أمر بالغ الأهمية لأنه يشير إلى أن الاختيار قائم على الكفاءة، بسبب ما قدمه الوزير في البنية التحتية من توسعة وتطوير كبير في الفترة الماضية.

 

وتابع محمد البهي: "لدينا فرص جيدة مع الحكومة الجديدة، وعمل الوزير منصب سياسي ويجب أن يكون ذو شخصية حاسمة وتنجز الأعمال كما يفعل الوزير كامل الوزير، ويجب أن تعود وزارة الصناعة كما كانت عليه في السابق".

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا