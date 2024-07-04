محمد البهي لـ«قصواء الخلالي»: فصل ملفي التجارة الخارجية عن الصناعة أمر جيد ومطلوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن فكرة وجود ملفي التجارة الخارجية والصادرات مع وزارة الصناعة أمر غير جيد، فكانت هناك اقتراحات بفصلهما عن الصناعة، وإعادة وزارة الاستثمار وقد تم في الحكومة الجديدة.

أضاف البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع عبر قناة CBC، أن فكرة اختيار الفريق كامل الوزير لوزارة الصناعة مع وزارة النقل، أمر بالغ الأهمية لأنه يشير إلى أن الاختيار قائم على الكفاءة، بسبب ما قدمه الوزير في البنية التحتية من توسعة وتطوير كبير في الفترة الماضية.

وتابع محمد البهي: "لدينا فرص جيدة مع الحكومة الجديدة، وعمل الوزير منصب سياسي ويجب أن يكون ذو شخصية حاسمة وتنجز الأعمال كما يفعل الوزير كامل الوزير، ويجب أن تعود وزارة الصناعة كما كانت عليه في السابق".