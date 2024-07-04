رئيس حزب الجيل: قنوات المتحدة تؤدى دورا بارعا فى مواجهة الحروب الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 12:32 صباحاً - تحدث ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، عن التشكيل الحكومى الجديد قائلا:" أعظم تدشين للجمهورية الجديدة، وهى مجموعات مختارة بعناية وكفاءات فى كل المجالات، مجموعة شابة أمامها مهام ضخمة وضعها الرئيس السيسى فى خطاب التكليف، واعتقد أنها قادرة على الإنجاز.

وأضاف ناجى الشهابى خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، على قناة on، أن الحكومة الجديدة أمامها عام كى تنفذ التكليفات التى وضعها الرئيس السيسى، فهى تكليفات بها تخفيف لمعاناة المواطنين وتحقيق الإكتفاء الذاتى.

ولفت ناجى الشهابى إلى أن هذه التكليفات بها تحديث الصناعة وإضافة رقعة جديدة على الأرض الزراعية، وفيها أيضا تجمع كل قضايا الأمن القومى وحدودنا مشتعلة من جميع الجهات.

وأكد ناجى الشهابى، أن الإعلام الوطنى يلعب دورا أكثر من رائع فى السنوات الأخيرة واصبح سلاحنا فى مواجهة كل الحروب التى تأتى من الخارج، والشركة المتحدة تستطيع أن تقوم بهذا الدور ببراعة، فضلا عن دور الأحزاب السياسية، وعلى المحافظين أن يتواجدوا مع المواطنين فى الشارع.