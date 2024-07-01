بدء تنفيذ قرار غلق المحال التجارية بعد العاشرة مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 11:26 مساءً - بدأ منذ قليل التنفيذ الفوري لقرار غلق المحال التجارية، حيث أعلنت محافظة الجيزة بدء تطبيق هذه الإجراءات بالمواعيد المحددة وتخفيض استهلاك الكهرباء للمطاعم والسوبر ماركت.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.