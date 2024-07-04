نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. التحقيق مع لاعب تركيا ورحيل مدرب صن داونز والتعادل يحكم بين الزمالك وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

"يويفا" يفتح تحقيقا ضد لاعب منتخب تركيا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد لاعب منتخب تركيا ميريح ديميرال على خلفية قيام اللاعب برفع شارة "الذئاب الرمادية".

وذكر "يويفا" في بيان أنه فتح تحقيقا بموجب البند الرابع من المادة 31 للائحة التأديبية للإتحاد بسبب التصرفات غير اللائقة للاعب منتخب تركيا خلال مباراة فريقه أمام منتخب النمسا في إطار مباريات دور الـ16 بكأس أمم أوروبا أمس وأنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات بشأن الأمر خلال الأيام المقبلة.

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الاتحاد السعودي يحسم أولي صفقاته الصيفية بعد صراع مع ويست هام

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن إتمام نادي الاتحاد السعودي صفقة آرثر ثيت مدافع فريق بولونيا الايطالي لتدعيم صفوف العميد في الموسم الجديد.

وأكد فابريزيو أن العميد حسم صفقة انتقال المدافع البليجكي البالغ من العمر 24 عام بالفعل مقابل 18 مليون جنية استرليني.

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فاركو يفرض تعادل مثير على الزمالك في دوري نايل

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق فاركو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول، عن طريق أحمد سيد زيزو، عن طريق ركلة جزاء.

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صن داونز يعلن رحيل مدربه موكوينا

أعلن ماميلودي صن داونز بطل دوري جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، انفصاله عن رولاني موكوينا لتنتهي رحلة المدرب مع الفريق بعد عامين في منصب الرجل الأول.

وتولى موكوينا (37 عامًا) تدريب صن داونز عام 2022 بعدما عمل في منصب مساعد المدرب عام 2020.