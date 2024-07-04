دويدار: لا توجد كوادر إدارية في الكرة المصرية.. والاتحاد "ملوش" كلام على الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، الطريقة التي تدار بها كرة القدم المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

دويدار: لا توجد كوادر إدارية في الكرة المصرية

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "ليس هناك أي كوادر إدارية في الكرة المصرية بالوقت الحالي".

وأكمل: "لا أحد يدير المنظومة الرياضية في مصر، وهذا سبب ما وصلنا إليه".

وأردف: "اتحاد الكرة ليس له كلام على الأندية، وهذا الموسم هو الأسوأ في الكرة المصرية".

وأتم: "موسم دوري 2023-2024، هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية بلا منازع".