الرياضة

دويدار: لا توجد كوادر إدارية في الكرة المصرية.. والاتحاد "ملوش" كلام على الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، الطريقة التي تدار بها كرة القدم المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

دويدار: لا توجد كوادر إدارية في الكرة المصرية

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "ليس هناك أي كوادر إدارية في الكرة المصرية بالوقت الحالي".

وأكمل: "لا أحد يدير المنظومة الرياضية في مصر، وهذا سبب ما وصلنا إليه".

وأردف: "اتحاد الكرة ليس له كلام على الأندية، وهذا الموسم هو الأسوأ في الكرة المصرية".

وأتم: "موسم دوري 2023-2024، هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية بلا منازع".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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