يحيى الموجي: نجاة الصغيرة بصحة جيدة لكن لا تستطيع الوقوف على خشبة المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار يحيى الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أنه اكتسب خبرات كثيرة من والده في طريقة التعامل مع نجوم الغناء، والفرقة الموسيقية، كما اكتشف موهبته في العزف على العود وهو في سن التاسعة من عمره دون تعليم، وبعدها اصطحبه والده وقدم له في معهد الكونسرفتوار واختار آلة الكمانجا.

وتحدث يحيى الموجي في اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، عن الفنانة نجاة الصغيرة، مؤكدًا على أنها تتمتع بصحة جيدة، ولكنها لا تستطيع الوقوف على خشبة المسرح لتقديم فقرة غنائية كاملة.

وأشار يحيى الموجي إلى أن مشاركة نجاة الصغيرة في حفل بالسعودية، كان أثناء تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية، منوهًا أنها كانت ترفض الظهور في الإعلام.

وأضاف الموسيقار يحيى الموجي، قائلًا: «نجاة ترفض المشاركة مرة آخرى في الحفلات للحفاظ على شكلها وتاريخها والناس اتعودت على شكلها ومش عايزة تغير صورتها عند جمهورها، ومازعلتش من التعليقات على ظهورها خلال تكريمها في السعودية».

