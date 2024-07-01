قراران جمهوريان بتعيين «عبود» رئيسا لمجلس الدولة و«سليمان» للنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.





كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024. نشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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