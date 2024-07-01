البابا تواضروس يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس
أشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى التاريخ العريق للكنيسة القبطية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمدون وحدتهم الوطنية القوية.
ولفت قداسته إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام 2016، والذي عالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصريين المسيحيين والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.
حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.
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