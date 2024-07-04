الاتحاد الإيطالي يحسم مصير بوفون بعد وداع يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مصير الحارس الدولي السابق جيانلويجي بوفون بعد وداع بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

بوفون مستمر مع منتخب إيطاليا

أعلن الإتحاد الإيطالي، استمرار الحارس الدولي السابق جانلويجي بوفون في منصبه كرئيس لبعثة المنتخب، وذلك بعدما تم التمديد للمدرب سباليتي.

جاء هذا القرار بعد اجتماع عُقد في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، في روما بطلب من بوفون لمناقشة الخطط المستقبلية للمنتخب الوطني الأول.

كان عقد بوفون قد انتهى مع الاتحاد الإيطالي بنهاية مغامرة منتخب إيطاليا في بطولة “يورو” حيث كان رئيسًا للوفد.

ووافق بوفون، بترحيب كبير على مقترح تمديد تواجده مع منتخب إيطاليا.

وودع منتخب إيطاليا، بطولة أمم أوروبا من دور الـ16 بعد خسارته من سويسرا بهدفين نظيفين.