مد فترة التقديم لمدارس مصر المتكاملة للغات Eils حتى هذا الموعد

أعلنت مدارس مصر المتكاملة للغات EILS، مد فترة التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض أطفال للعام الدراسي 2024/2025، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ولمدة أسبوع، وذلك نزولًا على رغبة أولياء الأمور، نظرا للإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس.





وفتحت مدارس مصر المتكاملة باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال FS1، يوم 10 يونيو الماضي وحتى يوم 30 من نفس الشهر، قبل مد فترة التقديم لمدة أسبوع إضافي.

وعلى أولياء الأمور الراغبين في التقدم للمدرسة الدخول إلى الرابط عن طريق QR Code لتسجيل بيانات أبنائهم.

ولمعرفة شروط الالتحاق يمكن الدخول الاطلاع على الملف المرفق.

مدارس مصر المتكاملة للغات EILS

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مدارس مصر المتكاملة للغات، مدارس خضراء ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة، وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، في ضوء رؤية مصر 2030، وتطبق القيم والمهارات الحياتية عملية، وتقلل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، إضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.

وتتميز هذه المدارس بتطبيق نظام اليوم الدراسي الممتد الذي يبدأ من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقاً للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع، ويعتمد نظام الدراسة بها على تخصيص 80% للأنشطة، و20% للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلاً عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

ويعد النظام المطبق بهذه المدارس Semi-international، وتمنح شهادة الثانوية العامة المصرية في نهاية المرحلة الثانوية.

وحتى الآن يتواجد 4 فروع من مدارس مصر المتكاملة للغات بالجمهورية، اثنتان في القاهرة: فرع حدائق الزيتون وفرع زهراء مدينة نصر، وثالثة بالمنصورة وأخرى بشبين الكوم، ويعمل بها فريق تعليمي متخصص من داخل وخارج الكادر الحكومي، وبدأت هذه التجربة اعتبارًا من العام الدراسي المنقضي 2023/2024.