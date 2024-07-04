قصواء الخلالي: نريد وزراء أصحاب فكر وشجاعة في الطرح والتنفيذ (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الإعلامية قصواء الخلالي
جاء ذلك، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، والذي يذاع على قناة cbc الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقالت قصواء: "كان عندنا افتقاد للأيادي القوية غير المرتعشة، على الرغم من أننا في وقت ومرحلة حاسمة، تحتاج للدفاع عن الفكرة وتنفيذها بشكل صحيح".
وشددت على أن الحكومة الجديدة معقود عليها الأمل في أن يكون لديها رأي ورؤية افتقدناها كثيرا خلال الفترات الماضية، متابعة: "نريد وزراء أصحاب فكر وشجاعة في الطرح والتنفيذ".
وأكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، ووزير النقل، يتحمل مسؤولية قراره، ونحتاج أن نتفاءل، والشكل العام مبشر، كما أن السِيَر الذاتية للوزراء معقولة.
وأكدت أن الحكومة الجديدة 2024 تضم خبرات دولية، ومتوسط أعمار أعضائها أقل من السابقة، وهذه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة.
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