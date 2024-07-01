آمال وطموحات أولياء الأمور من الحكومة الجديدة لتطوير التعليم في مصر

جدة - نرمين السيد - قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مطالب أولياء الأمور فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، من الحكومة الجديدة المرتقبة.





وقالت الحزاوي، إن مجل التعليم شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا كبيرًا، نظرًا لحرصه على بناء شخصية الطالب المصري، وتنمية مهاراته وإبداعه، لكن هناك عدة آمال وطموحات لأولياء الأمور، يتمنون أن توضع في الحسبان عندما يتولى وزير التربية والتعليم الجديد، أو في حالة تجديد الثقة في الدكتور رضا حجازي، الوزير الحالي.

وجاءت مطالب أولياء الأمور من الحكومة الجديدة، كالتالي:

- ضرورة تناسب المناهج الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للعام الدراسي.

- تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وسرعة تفعيل رخصة مزاولة مهنة المعلم.

- حل جذري لمشكلة عجز المعلمين.

- السعي لإطلاق مشروع قومي لبناء المدارس بالشركة مع رجال الأعمال؛ للمساهمة في حل مشكلة الكثافة العالية للفصول التي تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم.

- العمل على تقنين وضع مراكز الدروس الخصوصية ووضعها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مع المحافظة على سعر الحصة كما هي حتى لا يكون ذلك عبئًا على ولي الأمر.

- سرعة تفعيل مجموعات الدعم المدرسة للشهادات قبل بداية العام الدراسي لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها، ولا بد أن تكون بسعر تنافسي مقارنة بمراكز الدروس الخصوصية لرفع العبء عن ولي الأمر.

- حوكمة المدارس الخاصة وتفعيل وسيلة رقمية سريعة للشكاوى من تجاوزات تلك المدارس وتفعيل نظام التقسيط للمصروفات حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.

- عمل خطة لتسليم الكتب المدرسة قبل بداية العام الدرسي، وكذلك رفع جودة الكتاب المدرسي؛ نظرًا لافتقاره التدريبات الكافية أو الطريقة الشيقة لعرض المعلومات.

- وضع خطة لتسليم تابلت أولى ثانوي قبل بداية العام الدراسي؛ نظرًا لاعتماد طالب المرحلة الثانوية على التابلت في الاطلاع على الكتب المدرسية التي توقف طباعتها ورقيًا، وكذلك الاطلاع على ما وفرته الوزارة من منصات تعليمية.

- النظر في شكاوى أولياء أمور المراحل المطورة للوقوف على أسباب شكاويهم من صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع المرحلة العمرية للطلاب.

- السيطرة على الغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة مسفتحلة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مما يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- عدم إغفال رأي أولياء الأمور عند إعداد المؤتمر الخاص بتطوير الثانوية العامة، حيث إنهم شركاء في العملية التعليمية؛ لذا لا بد من دعوة ممثلين عنهم لعرض مطالبهم وسماع مشاكلهم.