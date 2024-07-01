عمرو الفقي: هناك استعدادات لمهرجان العلمين مع كافة الجهات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أن الاستعدادات لمهرجان العلمين تشهد تعاونا كبيرا مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك من أجل تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وإظهار صورة مشرفة للعالم.

وأضاف خلال فاعليات الخاص بالدورة الثانية من مهرجان العلمين عن أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيه دولية كبرى، وذلك بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة في عالم السياحة.



وكشفت الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث الرسمي لمهرجان العلمين في نسخته الثانية أن هناك العديد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم خلال المهرجان، أبرزهم: تامر عاشور، كاظم الساهر، محمد منير، كايروكي، ويجز، ديانا حداد، سعاد ماسي، وعمرو دياب.



وكانت قد قدمت الإعلامية منى عبد الوهاب، المنسق والمستشار الإعلامي لمهرجان العلمين، الفنان أحمد أمين، ضمن فاعليات المهرجان في دورته الثانية، والمقرر أن تقوم بفي نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

ومن جانبه كشف النجم أحمد أمين، عن تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية قائلا:" لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير فيه حاجات افتقدناها لما كبرنا موجودة عند الاطفال خيال أوسع حب الحياة طاقة ونشاط نظرة مختلفة إيجابية لكل حاجة، الطفل ليستمتع لو بأقل بالإمكانيات.



وأضاف أحمد أمين، أن الأطفال لها حق في الوجود والأهتمام بها قائلًا:" الطفل مش فارق معاه سعر اللعبة ولكن يستكشف حاجة جديدة ويستمتع في اللحظة دي، الطفل له حق في الوجود، حق في الأمان والتعليم، لأنهم سيشكلون المستقبل ولهم حق المعرفة والثقافة والوعي.



وعن تفاصيل مهرجان "نبتة" كشف أحمد أمين عن كونه يدعم وتصنيع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف بجانبهم وتشجعهم،



يذكر أن مهرجان العلمين، في دورته الثانية قد قرر تخصيص 60 في المئة من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين.

1000348156

1000348201

1000348198

1000348210

1000348207

1000348204

1000348213

1000348216

1000348219

1000348171

1000348177

1000348174

1000348180

1000348183

1000348168

1000348189

1000348165

1000348186

1000348192

1000348162

1000348195

1000348222

1000348228

1000348150

1000348225

1000348159

1000348147